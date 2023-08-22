Оксана Самойлова впервые занялась танцами и показала результат

Блогер Оксана Самойлова решила заняться танцами с тренером. Снимками с урока она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой Оксана Самойлова повторила за преподавателем несколько движений. Модель позировала в черных легинсах и топе. Она также отметила, что это ее первое занятие в жизни, и пока она не чувствует себя уверенно в танцевальном зале.

Неделю назад семья вернулась из отпуска в Таиланде. Оксана Самойлова рассказала, что за это время похудела на четыре килограмма из-за стресса и считает это «отвратительным». По словам бизнесвумен, ей тяжело дается набор веса, и, чтобы увеличить мышечную массу, она практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью.