Оксана Самойлова впервые занялась танцами и показала результат
Блогер Оксана Самойлова решила заняться танцами с тренером. Снимками с урока она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой Оксана Самойлова повторила за преподавателем несколько движений. Модель позировала в черных легинсах и топе. Она также отметила, что это ее первое занятие в жизни, и пока она не чувствует себя уверенно в танцевальном зале.
Неделю назад семья вернулась из отпуска в Таиланде. Оксана Самойлова рассказала, что за это время похудела на четыре килограмма из-за стресса и считает это «отвратительным». По словам бизнесвумен, ей тяжело дается набор веса, и, чтобы увеличить мышечную массу, она практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью.
У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены, после этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. Оксана Самойлова тогда признавалась подписчикам, что не готова откровенно говорить обо всем происходящем, однако в апреле супруги объявили о воссоединении.