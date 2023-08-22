Жена Джастина Бибера показала блеск для губ с «оттенком пончика»

Модель Хейли Бибер снялась в рекламной кампании собственного косметического бренда Rhode. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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26-летняя Хейли Бибер позировала в красной косухе на голое тело и велосипедках. Образ дополнили солнцезащитные очки. В рекламе она представила лимитированный блеск для губ со вкусом легендарного Strawberry Glazed Doughnut от бренда пончиков Krispy Kreme.

В 2022 году Хейли Бибер впервые выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка косметических средств минималистична, а каждый продукт стоил около $30.