Малинин, Агутин, Литвинова: дети каких звезд живут за границей

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что приемный сын российского исполнителя Олега Газманова Филипп улетел в Монако. На снимке, который Газманов-младший опубликовал в своем блоге в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), он стоит с другом на фоне припаркованного у отеля автомобиля. Собчак заметила, что сын известного певца отправился в Европу, когда его отец решил запустить в России патриотическую радиостанцию и собственный продюсерский центр. Кто еще из детей знаменитостей находится за границей — в материале NEWS.ru.

25-летний сын Олега Газманова Филипп был рожден в семье супруги исполнителя Марины Муравьевой и бизнесмена Вячеслава Мавроди, младшего брата создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Некоторое время назад Филипп работал в качестве модели для известных модных брендов, после чего занялся бизнесом в сфере грузоперевозок. Газманов-младший получил образование в частной школе в Великобритании, а также в одном из британских университетов, где изучал технологии ведения бизнеса.

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Дочь Анки-пулеметчицы сменила имя и пишет песни в США

35-летняя дочь популярной в 90-е годы певицы Анки-пулеметчицы (Натальи Ступишиной) Полина Гудиева — единственная русская исполнительница, у которой есть премия «Грэмми» за совместный трек с рэпером Eminem. Полина выросла в Москве и получила образование в США. В возрасте 16 лет она отправила несколько демозаписей со своими композициями в музыкальный колледж Беркли, получила грант на обучение и переехала в Америку.

После окончания вуза Полина начала активно сотрудничать с известными продюсерами и исполнителями. Среди ее работ — хиты Book of Love и Fade To Love, получившие статус золотых дисков по продажам. Несколько лет назад артистка была активной участницей многих светских мероприятий в России и написала песню «Пьяная любовь» для Димы Билана, однако карьера здесь у нее не сложилась.

Сейчас Полина Гудиева пишет треки на английском языке под новым псевдонимом Scarlet Orchid и бывает в Москве, только чтобы навестить маму, которая живет на Рублевке.

Дочь Ирины Салтыковой нашла любовь в Лондоне

35-летняя дочь исполнителей Ирины и Виктора Салтыковых Алиса имеет британское гражданство и живет в Лондоне, где один из поклонников матери купил ей апартаменты. Почти половину своей жизни девушка провела во Франции, Швейцарии и Англии, где получала образование. Салтыкова-младшая встречается с шотландцем по имени Дугальд Киркпатрик, за которого собирается замуж, и работает в сфере организации бизнес-конференций.

Наследница российских артистов не захотела связать свою жизнь с эстрадой. По ее мнению, это требует большого количества сил и времени. Алиса периодически записывает песни под псевдонимом Алиса Салт и выкладывает их в соцсети.

Дочь Иосифа Пригожина отказалась от русского языка в Америке

25-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина от предыдущего брака с Лейлой Фаттаховой Лиза получила образование в Швейцарии. Она пошла по стопам отца и тоже стала продюсером.

Сейчас Лиза Пригожина работает в Нью-Йорке, изучает соцсети и рекламу, занимается продюсированием блогеров. Наследница Иосифа Пригожина перестала писать на русском языке в соцсетях и перешла на английский. Последнее сообщение девушки на русском датировано 11 февраля 2022 года.

Пригожина изредка навещает отца и его жену певицу Валерию в Москве, но предпочитает не сообщать об этом своим американским подписчикам.

Дочь Малинина поет русские романсы в лондонской опере

22-летняя дочь Александра Малинина Устинья учится на четвертом курсе бакалавриата Королевского колледжа музыки в Лондоне, она оперная певица. На концертах девушка исполняет классические произведения, в том числе русские романсы. В своем блоге в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Устинья называет себя русским сопрано и общается с подписчиками из России на русском языке.

В прошлом году девушка сообщила о помолвке и познакомила родителей с будущим супругом — однокурсником по колледжу искусств по имени Зак. Устинья также продемонстрировала подарок избранника — обручальное кольцо стоимостью почти миллион рублей.

Дочь Ренаты Литвиновой шьет одежду в Антверпене

22-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и мечтает прославиться как дизайнер одежды. Периодически она приезжает в Париж, где сейчас находится ее мать, и принимает участие в модных показах.

Девушка уже создала собственную коллекцию одежды и даже пригласила Литвинову в качестве модели, однако пока широкого успеха ей достичь не удалось.

В 2022 году телеведущая Ксения Собчак сообщила, что один год обучения дочери обходится Литвиновой в $7,5 тыс. (примерно 700 тыс. рублей).

Сын Орбакайте снимает клипы в США

32-летний внук Аллы Пугачевой и сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков уехал в США, где под псевдонимом Nick Pres начал снимать музыкальные клипы популярным исполнителям. В 2009 году молодой человек окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре.

Параллельно Пресняков-младший дает концерты со своей рок-группой MULTIVERSE. Вместе с внуком Пугачевой в Америку переехала его супруга Алена Краснова. Она занимается продюсированием и работает в команде мужа.

Дочь Варум и Агутина играет рок-н-ролл в Лос-Анджелесе

24-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза с четырехлетнего возраста живет в США и считает себя американкой. Девушка играет в малоизвестной рок-н-ролльной группе Bruvvy и периодически выступает в клубах и на вечеринках.