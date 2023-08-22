57-летняя Синди Кроуфорд показала подтянутую фигуру

Топ-модель 90-х не сдаёт позиций. Сейчас Синди отдыхает в Канаде и периодически делится с подписчиками отпускными фотографиями.

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На новом фото модель продемонстрировала свою отличительную черту — длинные стройные ноги. Сложно поверить, что через три года Синди исполнится 60. В редких интервью модель рассказывает, что только чёткий режим помогает ей сохранять здоровье и молодость.

Модель продолжает заниматься спортом почти каждый день. Она делает себе выходной только раз в неделю, когда отправляется в поход вместе с друзьями. Всё остальное время она занимается по утрам. Обычно её тренировка состоит из 20 минут кардио и 30 минут силового тренинга.

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