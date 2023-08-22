Бондарчук резко отреагировала на критику воспитания ребенка

Светская львица, сделав важное заявление о том, что теперь она трижды мама, публику, разумеется, порадовала. Казалось, даже любители похейтить Светлану Бондарчук в комментариях не удержались от искренних поздравлений. Ну а после публикации нескольких кадров из роддома, уверены, и у них на глазах проступили слезы. Однако интересное началось потом, когда буквально под каждым постом Светланы стали писать неприятности: то критиковали ее из-за позднего материнства, то по поводу того, какой она родитель.

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Кто-то не поленился даже заподозрить, что раз Светлана делится снимками с йоги или отдыха, то вообще не проводит времени ни с малышом Петром от Сергея Харченко, ни с детьми от первого брака. В общем, комментаторы отыгрались:

«Мать года. То отдыхает, то йога», «А где ребенок?».

К счастью, Бондарчук, которая кажется абсолютной душкой, постоять за себя умеет. И надо признать, делает это достойно. Она ответила всем критиканам разом и предупредила, что никакой ненависти ей не надо, а диванные эксперты отныне отправляются в бан.