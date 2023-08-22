Бондарчук разозлилась из-за советов по воспитанию детей

Блогер Светлана Бондарчук пригрозила фанатам баном за непрошеные советы по воспитанию детей.
"Не напрягайтесь, я даже не увижу ваши попытки донести до меня свои ценные суждения. Можете смело создать отдельный чат и обсуждать в нем меня, моих детей и кого угодно еще в любых выражениях. Но у себя на странице я это видеть не хочу. Потому что не хочу омрачать тот светлый период, который переживаю сейчас", - написала Бондарчук.
Вместе с этим блогер отметила, что иногда специально не выкладывает тот или иной контент в свои соцсети. Например, Бондарчук напомнила, что не показывает фанатам, как чистит зубы. Однако они не делают вывод, что блогер пропускает эту процедуру. Аналогичную логику можно применить и по отношению к детям, считает Бондарчук.
"Если я не показываю детей, это не значит, что их нет рядом или что я не провожу с ними время", - резюмировала она.
Светлана Бондарчук 15 августа 2020 года вышла замуж за Сергея Харченко. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого, продюсер подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона.
По словам журналистки, она не спешила вновь связывать себя узами брака, поскольку 25 лет прожила с режиссером Федором Бондарчуком. У экс-супругов двое общих детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.