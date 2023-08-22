Бондарчук разозлилась из-за советов по воспитанию детей

"Не напрягайтесь, я даже не увижу ваши попытки донести до меня свои ценные суждения. Можете смело создать отдельный чат и обсуждать в нем меня, моих детей и кого угодно еще в любых выражениях. Но у себя на странице я это видеть не хочу. Потому что не хочу омрачать тот светлый период, который переживаю сейчас", - написала Бондарчук.