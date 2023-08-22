Парфенюк развеяла миф о Венеции

Ольга Парфенюк, бывшая участница команды КВН «Азбука» и ведущая российского YouTube-шоу «Женский форум», рассказала о своем визите в Венецию и опровергла распространенное мнение о неприятных запахах в этом городе. В своих соцсетях она поделилась, что впечатления от Венеции оказались далеки от стереотипов.

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Парфенюк уточнила, что вопреки распространенному мнению о неприятных запахах, в Венеции вовсе не пахнет. Она выразила удивление по поводу такого стереотипа и указала на то, что такие утверждения могут исходить от тех, кто сам никогда не посещал этот город.

По словам Ольги Парфенюк, вместо ожидаемых неприятных запахов, Венеция наполняется ароматами моря. Она также поделилась своим восторгом от проведенного времени в этом европейском городе и выразила желание вернуться сюда в будущем. По ее мнению, Венеция, несмотря на ее популярность, оставила приятное впечатление и близка к статусу одного из самых красивых городов на планете.