Айза призналась, что поддерживает бывшего мужа

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в Telegram-канале, что поддерживает своего бывшего мужа рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

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Она призналась, что накануне созванивалась с Долматовым: они посмеялись, поговорили о своих личных делах и ребенке.

«Как я уже сказала, Леша принимает активное участие в жизни Сэма. Он реально старается жить и жить чистым! И мы его в этом поддерживаем!» — подчеркнула блогерша.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.