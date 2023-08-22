Айза призналась, что поддерживает бывшего мужа
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в Telegram-канале, что поддерживает своего бывшего мужа рэпера Гуфа (Алексея Долматова).
Она призналась, что накануне созванивалась с Долматовым: они посмеялись, поговорили о своих личных делах и ребенке.
«Как я уже сказала, Леша принимает активное участие в жизни Сэма. Он реально старается жить и жить чистым! И мы его в этом поддерживаем!» — подчеркнула блогерша.
Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.
Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.