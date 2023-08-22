Саша Савельева дала совет, как пережить измену

Певица Саша Савельева в рамках беседы с фанатами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как действовать, если партнер изменил в отношениях.

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«Тема депрессии во время отношений сейчас, к сожалению, очень актуальна. Тут нужно разбираться, почему произошла измена, смотреть ваши чувства, чувства мужа и много других моментов… Самый верный способ — пойти к психологу и для начала разобраться в себе, определить свои ценности, желания. А потом желательно на семейную терапию», — высказалась Савельева.

По мнению певицы, в состоянии угнетенного сознания не стоит пускать ситуацию на самотек. Звезда убеждена, что депрессию стоит лечить, при чем не только антидепрессантами, иначе состояние может ухудшиться. Она аргументировала свою точку зрения тем, что даже при приеме антидепрессантов состояние человека может остаться прежним, если не решить проблему в корне.