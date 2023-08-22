Ольга Орлова рассказала о неудачной косметической процедуре

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла неудачную косметическую процедуру.

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По словам Орловой, десять лет назад она сделала пилинг фруктовыми кислотами, после которого у нее появился сильный пигмент на лице. Звезда долгое время пыталась избавиться от последствий неудачной процедуры, перепробовав «кучу средств».

В итоге Орлова решилась на «радикальные меры» — она избегала попадания солнечных лучей на лицо, носила шляпы с большими полями, а также мазалась кремом с защитой SPF 70.

«Сегодня я уже могу себе позволить побыть немного без шляпы, кепки. Но я не люблю загар на лице, если честно. Я считаю, что он старит женщину», — поделилась артистка.

В августе Орлова призналась, что практически не прибегала к косметическим процедурам во время работы в группе «Блестящие». Она пошутила, что ее «спасала молодость», поэтому не было необходимости что-то кардинально менять во внешности.