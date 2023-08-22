Лопырева ответила на слухи о романе с мужем певицы Алсу

Звездные расставания — тема, пожалуй, из числа тех, на которые публика готова говорить бесконечно. Недавно под горячую руку попала певица Алсу. Своими загадочными постами в запрещенной сети и одинокими выходами в свет артистка спровоцировала слухи: мол, она и муж Ян Абрамов на грани разрыва.

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Несмотря на то что позднее даже директор исполнительницы успокоил общественность, заявив, что все у супругов в порядке, шумиха не утихла. Наоборот, мужу Алсу даже нашли потенциальную любовницу — Викторию Лопыреву. И вот по Сети уже поползли разговоры, но тут сама модель отреагировала на информацию и решила положить конец домыслам.

В соцсетях она опубликовала сторис, в которой высмеяла информацию о романе с Абрамовым, и добавила, что старается подобное не комментировать, но тут уж вышла из себя и сделала исключение.