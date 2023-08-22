Кайли Дженнер выпустила с Bratz свои куклы
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер стала прототипом для новой коллекции кукол Bratz. Об этом сообщает Daily Mail.
В понедельник, 21 августа, бренд представил три новых полноразмерных куклы. У двух кукол Bratz, сделанных под Кайли Дженнер, длинные черные волосы и большие губы. В первом варианте она одета в спортивный костюм с сумочкой в форме губ, а во втором варианте — в платье и позирует рядом с маленькой серой собачкой. Третья версия — с лавандовыми волосами и платьем русалки от Versace с перьями в тон, которое она надела на Met Gala 2019.
В начале августа бренд представил мини-версию легендарных кукол, выпущенных по мотивам нарядов Кайли Дженнер. Среди них — лавандовое платье Versace с отделкой из перьев, в котором она появилась на Met Gala в 2019 году, и черное платье с корсетом и хрустальной короной, в котором она появилась на выставке Thierry Mugler, открытой в ноябре 2022 года. Джасмин Лариан, основательница и креативный директор Bratz, заявила, что сотрудничество с Дженнер стало важнейшим для бренда.