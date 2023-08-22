Кайли Дженнер выпустила с Bratz свои куклы

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер стала прототипом для новой коллекции кукол Bratz. Об этом сообщает Daily Mail.

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В понедельник, 21 августа, бренд представил три новых полноразмерных куклы. У двух кукол Bratz, сделанных под Кайли Дженнер, длинные черные волосы и большие губы. В первом варианте она одета в спортивный костюм с сумочкой в форме губ, а во втором варианте — в платье и позирует рядом с маленькой серой собачкой. Третья версия — с лавандовыми волосами и платьем русалки от Versace с перьями в тон, которое она надела на Met Gala 2019.