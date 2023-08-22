Ксения Бородина ответила на критику ее нового имиджа
Телеведущая Ксения Бородина сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Ксения Бородина отстригла челку и покрасила волосы в глубокий черный оттенок. Поклонники не оценили перемены и сравнили телеведущую с Анастасией Решетовой. Она поспешила ответить пользователям соцсетей.
«Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и становится популярным в Telegram. Девочки, учитесь быть собой. Ухаживайте за собой. Ищите свой стиль и кайфуйте от себя. Позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа», — написала Бородина.
Только в июне Ксения Бородина рассказывала, что весь месяц придерживалась строгой диеты. Телеведущая не ела сладкое и мучное, соблюдая ограничения ради похудения. Строгая диета дала свой результат.
Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.