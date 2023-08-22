Ксения Бородина ответила на критику ее нового имиджа

«Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и становится популярным в Telegram. Девочки, учитесь быть собой. Ухаживайте за собой. Ищите свой стиль и кайфуйте от себя. Позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа», — написала Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.