Натали Портман засняли с мужем на фоне слухов о разводе

Американская актриса Натали Портман появилась на трибуне нового футбольного матча с сыном и мужем. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фото папарацци.

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В понедельник, 21 августа, Натали Портман засняли вместе с мужем после новостей об их разводе. Снимки были плохого качества, и на них сложно разглядеть лица бывших влюбленных. Тем не менее, журналисты Daily Mail утверждают, что актриса выглядела подавленной весь матч.

В начале августа таблоид Hollywood Life сообщил, что Натали Портман готовится к разводу с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. По данным издания, актриса и постановщик танцев находятся в серьезных разногласиях. После того как раскрылся роман мужа на стороне, супруги пытались исправить ситуацию, но так и не смогли вернуть гармонию в свои отношения. Ни одна из сторон пока не сделала официального заявления.