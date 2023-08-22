Деми Ловато получила на день рождения кексы с обидным мемом

Певица Деми Ловато показала несколько праздничных угощений ко дню рождения, в том числе партию кексов с изображением на них мема Poot. Об этом пишет EW.

«Я просто хочу показать вам, ребята, свои торты, этот такой великолепный, этот такой милый», — сказала именинница в ролике, опубликованном в TikTok.

Мем Poot стал популярен в интернете в 2015 году. За основу мема был взят не лучший образ Ловато на красной дорожке мероприятия Royal Variety в 2014 году. Фотография певицы была дополнительно отфотошоплена, и в результате ее лицо выглядело асимметричным и чересчур раздутым.