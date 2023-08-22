Волочкова сравнила свою жизнь с фильмом «Черный лебедь»

Балерина Анастасия Волочкова призналась в интервью с шоуменом Алексеем Набросовым, что ей очень нравится фильм Даррена Аронофски «Черный лебедь».

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Волочкова заявила, что увидела в картине «Черный лебедь» свою жизнь. Звезда не исключает, что Аронофски мог вдохновляться ее биографией. По мнению артистки, режиссер, возможно, прочитал фрагменты ее книги «История русской балерины».

«Я знаю, что режиссер, который ставил фильм «Черный лебедь», он буквально жил в одной из балетных трупп на западе. <…> Жил за кулисами и изучал детали, чтобы более правдоподобно передать этот фильм», — рассказала звезда.

Психологический триллер «Черный лебедь» вышел в 2010 году. Он рассказывает о приме-балерине, которая пытается отсрочить закат своей карьеры. Женщина медленно сходит с ума во время постановки «Лебединого озера».

В ролях — Натали Портман, Венсан Кассель и Мила Кунис. Исполнительница главной героини Портман удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».