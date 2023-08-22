Сандра Буллок устроит прощание с умершим возлюбленным в необычном месте
Пару недель назад в жизни американской актрисы случилось печальное событие: Сандра Буллок потеряла страдающего редкой болезнью возлюбленного. Фотограф Брайан Рендалл умер в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза. Сегодня стало известно, что голливудская звезда намерена проститься с покойным бойфрендом особенным образом.
Источник Daily Mail сообщил, что 59-летняя знаменитость хочет развеять прах Брайана в необычном и очень важном для них месте — над морем на Багамах, где пара тайно обменялась клятвами всего за 3 года до того, как у Рендалла обнаружили злосчастный недуг.
«Это место было таким особенным для них обоих... Они проводили там недели. В том, что она попрощается с ним именно там, определенно есть смысл», — цитирует инсайдера издание.
К слову, и без того тяжелый период в жизни Сандры теперь омрачился еще одной неприятностью: в Сети потребовали забрать у актрисы «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона». Под таким давлением не только обстоятельств, но и общественности селебрити, очевидно, совсем не просто. Уж очень надеемся, что дни на острове, где Буллок когда-то наслаждалась отдыхом с «любовью всей своей жизни», помогут ей прийти в себя.