Сандра Буллок устроит прощание с умершим возлюбленным в необычном месте

Источник Daily Mail сообщил, что 59-летняя знаменитость хочет развеять прах Брайана в необычном и очень важном для них месте — над морем на Багамах, где пара тайно обменялась клятвами всего за 3 года до того, как у Рендалла обнаружили злосчастный недуг.

«Это место было таким особенным для них обоих... Они проводили там недели. В том, что она попрощается с ним именно там, определенно есть смысл», — цитирует инсайдера издание.

К слову, и без того тяжелый период в жизни Сандры теперь омрачился еще одной неприятностью: в Сети потребовали забрать у актрисы «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона». Под таким давлением не только обстоятельств, но и общественности селебрити, очевидно, совсем не просто. Уж очень надеемся, что дни на острове, где Буллок когда-то наслаждалась отдыхом с «любовью всей своей жизни», помогут ей прийти в себя.