Ольгу Бузову раскритиковали за фотографии ягодиц
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий, сделанных во время отпуска в Турции.
37-летняя Ольга Бузова позировала на берегу моря в сине-зеленом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов на завязках. Певица собрала волосы в небрежный пучок и дополнила образ солнцезащитными очками в золотистой оправе.
«Понедельник... А хотелось бы июль. Кто же поймает эту рыбку», — подписала серию снимков звезда.
Подписчики Бузовой отметили, что певица стала слишком часто публиковать откровенные фотографии, в частности, акцентировать внимание на своих ягодицах.
«Листаю галерею и думаю, неужели в этот раз без попы? А, нет, вот она, вишенка на торте», «Уже неинтересно. Совсем», «Ну почти, как Волочкова стала», «Куда ж без пятой точки! У нее прям фетиш какой-то», «Как всегда, одно и то же», «Зачем постоянно выпячивать попу», «Одна и та же рабочая сторона», — написали пользователи в комментариях к посту.
В середине июля Ольга Бузова сообщила фанатам, что влюблена, и уже готовится к будущей свадьбе.
«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — написала телеведущая.