Знаменитости рассказали, как собирают детей в школу

До начала учебного года осталось 10 дней. Наравне с простыми москвичами готовятся отправить детей в школу известные артисты и спортсмены — бегают по магазинам за обновками. При этом одни тратят на своих потомков круглые суммы, а другие — закупаются вполне бюджетно. Звезды рассказали «Вечерней Москвы», сколько денег они на самом деле готовы отдать на сборы детей.

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Полмиллиона!

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Светская львица и экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана недавно огорошила общественность, признавшись, что подготовка к школе двоих детей обойдется ей в полмиллиона рублей. Женщина растит 12-летнего сына Александра и 9-летнюю дочь Алису:

— Мы еще пока только в процессе сборов. Думаю, что потратим примерно тысяч 500. В эту сумму входят одежда, канцелярка, оплата дополнительных кружков.

Дети учатся в обычной школе, но у них много дополнительных занятий. Бассейн, английский, русский язык. Плюс школьные сборы, но пока сумму не сказали, так как еще рано.

Одежда дороже всего

Телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух дочерей, 14-летнюю Марусю и 7-летнюю Теону. Она призналась, как велики ее ежегодные расходы на детей.

— Сколько у вас выходит на форму? — обратилась Ксения к подписчикам в соцсетях. — У меня двое деток, получается 54 тысячи.

Корейский стиль

14-летняя дочь певицы Глюкозы Вера — большая модница. Увлекается современной корейской культурой. Поэтому наряды и канцелярские принадлежности выбирает в корейском стиле. Для повседневного обихода Наталья собирается прикупить дочери несколько пар кроссовок, тетради с портретами популярных корейских певцов, розовую сумку из прозрачного пластика. Бюджет покупок: около 80 тысяч рублей.

С прошлого года

Актриса Валерия Ланская, мама 7-летнего Артемия, который идет во 2-й класс, не собирается тратить слишком большую сумму:

— Честь вещей у нас останется с прошлого года. Рюкзак, пенал — те же. Тетрадки нам закупает школа. Основная одежда тоже есть. Осталось найти обувь с белой подошвой, которую удобно переобувать. Бюджет обновок: около 20 тысяч рублей.

Ждем выходных

— В этом году моя 10-летняя дочка Анна-Мария пойдет в пятый класс в новую школу, пока не скажу в какую, — сообщила «Вечерке» актриса Янина Мелехова. — Первое сентября — пятница. Пара тетрадок и ручка у нас дома есть, купили только фломастеры. А все остальное закупим 2– 3-го числа, в выходные. Бюджет: около 30 тысяч.

Вся «в мыле»

Актриса Юлия Такшина растит двух сыновей — 16-летнего Ивана и 14-летнего Федора:

— Они за лето очень сильно вырастают. Поэтому перед каждым 1 сентября мы начинаем покупать одежду. Тетрадки покупает родительский комитет. А пеналы и ручки я беру по возможности в течение лета сама. Всегда все планирую сделать заранее, но в итоге за несколько часов до 1 сентября ношусь, грубо говоря, в мыле. Бюджет: 80 тысяч рублей.

Галстук, бабочка?

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров готовит 7-летнего сына Артура в первый класс:

— Тетрадки, ручки, думаю, прикупим за один поход в магазин. Рюкзак на 1 сентября Артуру подарили дедушка с бабушкой. Единственное, чего не хватает, так это бабочки или галстука. Может, читатели посоветуют, чем лучше дополнить костюм — бабочкой или галстуком? Бюджет покупок: около 30 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, старший преподаватель Московского института психоанализа: