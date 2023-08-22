Анна Семенович рассказала, как справляется с эмоциональным выгоранием

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не раз сталкивалась с эмоциональным выгоранием и грустью.

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Семенович объяснила, что в моменты апатии ей необходимо побыть одной и помолчать. И тогда, по ее словам, все проходит. Также звезда старается замечать хорошее в непростых ситуациях и «приумножать» это.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».