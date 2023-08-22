58-летняя Элизабет Херли снялась полностью обнаженной

«Неужели, ей 58 лет?! Этого не может быть», «Вечно молодая и прекрасная Элизабет», «Вот это фигура, ноги бесконечные», «Самая красивая женщина в мире», «Очень сексуальная», «Королева», «Как повезло этому кусочку арбуза», — написали пользователи в комментариях.

С 1987 по 2000 год Элизабет Херли состояла в отношениях с Хью Грантом, который приходится крестным отцом ее сына Дамиана, а в 2007—2011 годах была замужем за бизнесменом Аруном Найаром. В 2011-м актриса объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном — в марте 2022-го он скончался от сердечного приступа.