58-летняя Элизабет Херли снялась полностью обнаженной
Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли поделилась с подписчиками своих социальных сетей провокационным видео.
58-летняя Элизабет Херли опубликовала видеролик, в котором предстала полностью обнаженной. Звезда плавала в бассейне на надувном матрасе в форме арбуза. Актриса распустила волосы и надела солнцезащитные очки.
«Я просто плыву на кусочке арбуза», — подписала видео звезда.
Поклонники восхитились стройной фигурой Элизабет Херли и засыпали ее комплиментами.
«Неужели, ей 58 лет?! Этого не может быть», «Вечно молодая и прекрасная Элизабет», «Вот это фигура, ноги бесконечные», «Самая красивая женщина в мире», «Очень сексуальная», «Королева», «Как повезло этому кусочку арбуза», — написали пользователи в комментариях.
С 1987 по 2000 год Элизабет Херли состояла в отношениях с Хью Грантом, который приходится крестным отцом ее сына Дамиана, а в 2007—2011 годах была замужем за бизнесменом Аруном Найаром. В 2011-м актриса объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном — в марте 2022-го он скончался от сердечного приступа.