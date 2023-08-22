Новая девушка Гарри Стайлса снялась в кожаном тренче на голое тело
Американская актриса Тейлор Расселл стала лицом новой рекламной кампании бренда Loewe. Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.
Фотографом съемки выступил Дэвид Симс. Тейлор Расселл позировала в нескольких образах, в том числе в кожаном тренче на голое тело, платьях-бюстье, с открытой спиной, а также в жакете с блестками.
19 июля фанаты засняли, как похожая на Расселл женщина шла вместе со Стайлсом в аэропорту Барселоны, куда певец прилетел на концерт. Под конец вечера пара уединилась в частном клубе Soho House Barcelona. Они также были замечены на экскурсии в Вене — их видели около Чумной колонны на центральной улице столицы Австрии.
«Гарри и Тейлор проводят много времени вместе. Она его большая поклонница»; «Гарри нравится, что Тейлор стала амбассадором марки Loewe и собирается выйти на сцену в Лондоне на следующей неделе», — рассказывали инсайдеры изданию The Sun.
В мае ходили слухи, что Стайлс встречается с моделью Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Об их романе сообщили несколько инсайдеров, однако и певец, и супермодель, и их представители не стали давать комментарии по этому поводу. В ноябре 2022 года Гарри Стайлс расстался с актрисой Оливией Уайлд после двух лет отношений. В марте этого года папарацци засняли певца за поцелуями с моделью Эмили Ратаковски.