Новая девушка Гарри Стайлса снялась в кожаном тренче на голое тело

Американская актриса Тейлор Расселл стала лицом новой рекламной кампании бренда Loewe. Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.

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Фотографом съемки выступил Дэвид Симс. Тейлор Расселл позировала в нескольких образах, в том числе в кожаном тренче на голое тело, платьях-бюстье, с открытой спиной, а также в жакете с блестками.

19 июля фанаты засняли, как похожая на Расселл женщина шла вместе со Стайлсом в аэропорту Барселоны, куда певец прилетел на концерт. Под конец вечера пара уединилась в частном клубе Soho House Barcelona. Они также были замечены на экскурсии в Вене — их видели около Чумной колонны на центральной улице столицы Австрии.

«Гарри и Тейлор проводят много времени вместе. Она его большая поклонница»; «Гарри нравится, что Тейлор стала амбассадором марки Loewe и собирается выйти на сцену в Лондоне на следующей неделе», — рассказывали инсайдеры изданию The Sun.