Пэрис Хилтон показала подросшего сына

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась в личном блоге новыми фотографиями с подросшим сыном Фениксом.

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42-летняя Пэрис Хилтон показала подписчикам, как проводит время с семимесячным сыном. Актриса взяла ребенка с собой в бутик Chanel. Пэрис была одета в бело-зеленый комбинезон, а Феникс в светлую футболку и нагрудный слюнявчик, расцветка которого перекликалась с нарядом матери.

«Понедельник мамочки. С моим маленьким ангелом», — подписала снимки звезда.

25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем бизнесменом Картером Реумом родился первенец. Светская львица не скрывала, что мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Супруги назвали сына Феникс Бэррон. По словам Пэрис Хилтон, она хотела, чтобы первое имя ребенка ассоциировалось с каким-нибудь городом, поэтому выбрала столицу штата Аризона. И второе имя мальчик получил неслучайно: его назвали в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton.