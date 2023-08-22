Джареда Лето засняли на свидании с 22-летней моделью

Актера и вокалиста рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето заметили на свидании с моделью Тет Тинн в Нью-Йорке. Об этом сообщает Just Jared и приводит соответствующие фото папарацци.

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51-летнего Джареда Лето засняли на прогулке с моделью из Мьянмы. Пара позировала в total black луках. Еще в апреле Джареда Лето заподозрили в романе с 22-летней манекенщицей из Мьянмы, известной под псевдонимом Beauty. Пару заметили на выходе из кофейни Dunkin' Donuts в Лос-Анджелесе. В июне их застали во время прогулки по Берлину.

В июле актера застали на Ибице с новой девушкой. Компанию звезде «Морбиуса» составили его друзья, а также модель Кэрол Мендес.