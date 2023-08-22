«Это уже РПП». Решетову раскритиковали за нездоровую худобу

Экс-возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото в соцсетях и призналась, что периодически недовольна своей фигурой. По словам Анастасии Решетовой, она продолжит худеть с помощью диеты и спорта.

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«Иногда мне кажется, что я наела пару лишних кг. Потом смотрю на себя на фото со стороны и понимаю, что это только кажется. Продолжаем наслаждаться жизнью, все диеты и изнурительные тренировки отложим на осень», — рассказала модель.

Подписчики знаменитости отметили, что ей нельзя больше худеть: «Это уже расстройство пищевого поведения» (РПП. — «Газета.Ru»),

«Просто ужас, вам худоба не идет», «Что за дистрофия?», «Ну перебор уже», «Опять как анорексичка стали. Наберите вес обратно, вам так лучше», «Боже, ну ноги уже некрасивые, слишком худые».

Анастасия Решетова 16 октября 2019 года впервые стала матерью, она родила сына Ратмира. Модель говорила, что несколько лет не могла вернуть форму, которая была у нее до беременности. Экс-возлюбленная Тимати в мае 2022 года решила ограничить себя в питании, отказаться от «вредностей» и систематизировать тренировки в зале, чтобы добиться желаемых результатов, и ей это удалось.