$94.14+0.74102.57+1.09

Ким Кэтролл показала лицо без макияжа

Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл поделилась в подписчиками своих социальных сетей фотографией с празднования дня рождения.

Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

21 августа Ким Кэтролл исполнилось 67 лет. В этот день актриса опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала перед поклонниками в домашней одежде и без макияжа.

Звезда держала в руках тарелку с двумя кусками торта со свечками.

Газета.Ru

"С днем рождения, прекрасная Ким", "Самая прекрасная Саманта, обожаю тебя, с днем рождения", "С днем рождения, королева", - написали поклонники актрисы в комментариях.

В июне Ким Кэтролл дала большое интервью Sunday Times, в котором рассказала о своем отношении к пластической хирургии. Актриса отметила, что раньше она не хотела "ложиться под нож", потому что была моложе, но с возрастом ее взгляды изменились.

"Наверное, я говорила это в свои сорок! Сейчас мне за шестьдесят, и я всеми возможными способами борюсь со старением. Сегодня есть разные наполнители, ботокс, и еще много всего, что можно попробовать и понять, подходит ли это вам. Но нужны деньги и хороший хирург, если вы хотите остаться похожими на себя", — поделилась звезда.

Ким Кэтролл добавила, что готова тратить большие деньги, чтобы выглядеть "как лучшая версия себя".

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости