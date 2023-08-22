Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл поделилась в подписчиками своих социальных сетей фотографией с празднования дня рождения.
21 августа Ким Кэтролл исполнилось 67 лет. В этот день актриса опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала перед поклонниками в домашней одежде и без макияжа.
Звезда держала в руках тарелку с двумя кусками торта со свечками.
"С днем рождения, прекрасная Ким", "Самая прекрасная Саманта, обожаю тебя, с днем рождения", "С днем рождения, королева", - написали поклонники актрисы в комментариях.
В июне Ким Кэтролл дала большое интервью Sunday Times, в котором рассказала о своем отношении к пластической хирургии. Актриса отметила, что раньше она не хотела "ложиться под нож", потому что была моложе, но с возрастом ее взгляды изменились.
"Наверное, я говорила это в свои сорок! Сейчас мне за шестьдесят, и я всеми возможными способами борюсь со старением. Сегодня есть разные наполнители, ботокс, и еще много всего, что можно попробовать и понять, подходит ли это вам. Но нужны деньги и хороший хирург, если вы хотите остаться похожими на себя", — поделилась звезда.
Ким Кэтролл добавила, что готова тратить большие деньги, чтобы выглядеть "как лучшая версия себя".