Сальма Хайек трогательно поздравила свекра с 87-летием

56-летняя актриса Сальма Хайек поздравила с 87-летием своего свекра, французского бизнесмена и миллиардера Франсуа Пино. Об этом пишет People.

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"С днем рождения человека, который вырастил любовь всей моей жизни", - написала Хайек, имея в виду сына Пино и ее мужа Франсуа-Анри Пино.

"Ваша мудрость, доброта и теплота были путеводной звездой в нашей жизни. Выпьем за смех, любовь и еще много дорогих сердцу моментов вместе", - продолжила актриса.

Пост Хайек сопроводила фотографией, на которой она и ее свекор чокаются бокалами и улыбаются друг другу.

Франсуа Пино - один из богатейших людей в мире, его состояние оценивается в $37,5 миллиарда. Он владеет многими модными домами, например, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci и другими.

Хайек замужем за 61-летним сыном Пино Франсуа-Анри с 2009 года. Они поженились в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа. Позже они отпраздновали свадьбу в Венеции.