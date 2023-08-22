Девушка Криштиану Роналду снялась в мини-платье и чулках
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес снялась в новой рекламной кампании американского модного бренда Guess. Кадры из кампейна были опубликованы в официальном аккаунте марки в заперщенной соцсети.
В видео 29-летняя Джорджина Родригес запечатлена в черном мини-платье с глубоким декольте и чулках. Образ модели дополнили высокие черные перчатки и массивное колье с бриллиантами.
Девушке Криштиану Роналду уложили волосы на мотив голливудских волн и сделали яркий макияж с акцентом на глаза.
"Угадайте, кто? Загляните в роскошный мир знаменитой иконы моды", - говорится в подписи к ролику.
Джорджина Родригес состоит в отношениях с 38-летним капитаном саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду с 2016 года. У пары двое общих детей: 5-летняя Алана и годовалая Белла.
Спортсмен также воспитывает еще троих детей: 13-летнего Криштиану-младшего, 6-летних близнецов Еву и Матео.
В ноябре 2022 года футболист ответил на вопрос о свадьбе с моделью.
"Сейчас я об этом не думаю, но могу представить такое в будущем. Думаю, и я, и она это заслужили. Но пока это не входит в мои планы, но в будущем — да, я хочу это сделать", — высказался он в интервью таблоиду The Sun.