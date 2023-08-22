Гвен Стефани показала редкие фото 15-летнего сына

Гвен Стефани показала своим подписчикам в Instagram редкие фотографии Зумы в день его 15-летия.

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"С 15-летием, Зума!!! Мы любим тебя больше всего на свете", - написала 53-летняя исполнительница.

Певица также опубликовала галерею фото, которые были сделаны в разное время.

"Я помню, когда он только родился! Боже, как летит время!" - прокомментировал один из поклонников певицы. "Как ему может быть 15, когда мне все еще 23?" - спросил другой подписчик.

Зума появился на свет в 2008 году в браке Гвен Стефани и Гэвина Россдэйла, которые были женаты с 2002 по 2016 год. У них также есть 17-летний сын Кингстон и 9-летний сын Аполло. Причиной разрыва стала измена со стороны мужчины – у Россдэйла была интрижка с няней детей.