Дженнифер Энистон рассказала, почему ей легче быть одной

"Дело просто в том, чтобы не бояться говорить о том, что тебе нужно и чего ты хочешь. И это все еще является испытанием для меня в отношениях. Я действительно хороша в любой другой работе, которая у меня есть, и это своего рода единственная область, которая немного... [страдает]", - призналась актриса.