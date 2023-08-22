Дженнифер Энистон рассказала, почему ей легче быть одной
Дженнифер Энистон призналась, что отношения ее родителей повлияли на то, как она ведет себя в своей личной жизни. Об этом она рассказала WSJ.
"Мне всегда было немного трудно в отношениях, я думаю, потому что я действительно была в некотором роде одинока. Наблюдая за отношениями в моей семье, мои родители не заставляли меня думать: "О, я не могу дождаться, когда сделаю это [буду в отношениях]", - сказала 54-летняя актриса.
Нэнси Доу и Джон Энистон развелись, когда их дочь Дженнифер была маленькой.
"Мне не нравилась идея жертвовать тем, кем ты был или в чем нуждался, поэтому я действительно не знала, как это сделать [вступить в отношения]. Так что было почти легче просто быть одной", - объяснила актриса.
Дженнифер Энистон также рассказала, что в настоящее время она сосредоточена на своих потребностях и желаниях и не жертвует ими ради того, чтобы угодить кому-то другому.
"Дело просто в том, чтобы не бояться говорить о том, что тебе нужно и чего ты хочешь. И это все еще является испытанием для меня в отношениях. Я действительно хороша в любой другой работе, которая у меня есть, и это своего рода единственная область, которая немного... [страдает]", - призналась актриса.