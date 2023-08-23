Ида Галич показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее личного блога.

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в прозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела кроп-топ на тонких бретелях и трусы с завышенной талией. При этом знаменитость распустила уложенные волнами волосы и нарастила длинные ногти.