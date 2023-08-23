Ида Галич показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее личного блога.
На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в прозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела кроп-топ на тонких бретелях и трусы с завышенной талией. При этом знаменитость распустила уложенные волнами волосы и нарастила длинные ногти.
Блогерша прошлась босиком по паркету и показала несколько танцевальных движений.
«У меня новый костюм для пилона. Осталось только найти время для занятий», — заявила она.
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