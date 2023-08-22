Кендалл Дженнер показала обнаженное фото с лошадью

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер снялась в новой рекламной кампании модного дома Stella McCartney. Кадры из кампейна опубликовал InStyle.

© Газета.ру

На снимках 27-летняя Кендалл Дженнер позирует в окружении белых лошадей, которых выдрессировал французский тренер, постановщик конных спектаклей и приверженец метода «свободной дрессуры» Жан-Франсуа Пиньон. На одном из фото модель запечатлена обнаженной, лежа на лошади. Автором съемки, которая проходила во Франции, стал известный фэшн-фотограф Харли Вейр.

По словам основательницы бренда Стеллы Маккартни, опыт Кендалл Дженнер в верховой езде сделал модель идеальным лицом кампании.

«Я всегда любила животных. Я 10 лет ездила на лошадях, поэтому думала, что стану профессиональной наездницей, а потом ветеринаром», — рассказывала Кендалл Дженнер в интервью Harper's Bazaar в 2016 году.