Голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг рассказала о неудачном опыте замужества. Ее слова приводит издание Independent.

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Голдберг была замужем трижды и, по ее словам, каждый раз была счастлива развестись, поскольку чувствовала, что не создана для семейной жизни. Более того, 67-летняя звезда фильма «Привидение» до сих пор не уверена, что была влюблена хотя бы в одного из своих мужей. Она призналась, что каждый раз вступала в брак под давлением окружения.

Люди ожидают, что у тебя будет парень, ожидают, что ты выйдешь замуж. Я продолжала делать то, о чем мне твердили все вокруг, пока не поняла, что не создана для этого [семейной жизни]. И тогда я подумала, что эта игра становится слишком дорогой и скучной.

Голдберг также отметила, что с каждым новым браком чувствовала все большее разочарование и неудовлетворенность, потому что не чувствовала того, что ей якобы «полагалось». Только наделав немало ошибок в романтических отношениях, актриса наконец осознала, что не обязана соответствовать ожиданиям окружающих, что стало для нее настоящим облегчением.