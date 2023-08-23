Алена Шишкова призналась в анорексии и булимии
В последнее время все, кому не лень, обсуждают внешний вид Алены Шишковой. Некоторые, в том числе публичные люди, обвиняют девушку в злоупотреблении пластическими операциями и говорят о том, что она стала слишком часто ложиться под нож хирурга.
Однако все намного драматичнее, чем просто пластика. Алена решилась признаться, что на самом деле она серьезно больна уже последние восемь лет.
Модель страдает анорексией и булимией. Алена уточнила, что она не могла есть, у нее постоянно снижался вес, и все, что она хотела — это набрать его. Однако ничего не помогало. Шишкова обращалась к разным специалистам, пыталась самостоятельно заставить себя питаться, но организм отвергал любую еду. Тогда Алене пришлось лечь в клинику, где врачи пытались восстановить ее здоровье и привести в порядок режим питания. На фоне этого Алена наконец-то смогла поправиться, но при этом жир распределился неравномерно по разным частям тела.
Модель вынуждена была обратиться к хирургу, чтобы он исправил эту ситуацию. Сейчас Алена восстанавливается и проходит курс реабилитации после того, что пережила.