Алена Шишкова призналась в анорексии и булимии

В последнее время все, кому не лень, обсуждают внешний вид Алены Шишковой. Некоторые, в том числе публичные люди, обвиняют девушку в злоупотреблении пластическими операциями и говорят о том, что она стала слишком часто ложиться под нож хирурга.

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Однако все намного драматичнее, чем просто пластика. Алена решилась признаться, что на самом деле она серьезно больна уже последние восемь лет.

Модель страдает анорексией и булимией. Алена уточнила, что она не могла есть, у нее постоянно снижался вес, и все, что она хотела — это набрать его. Однако ничего не помогало. Шишкова обращалась к разным специалистам, пыталась самостоятельно заставить себя питаться, но организм отвергал любую еду. Тогда Алене пришлось лечь в клинику, где врачи пытались восстановить ее здоровье и привести в порядок режим питания. На фоне этого Алена наконец-то смогла поправиться, но при этом жир распределился неравномерно по разным частям тела.