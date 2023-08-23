56-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике на яхте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном виде и восхитила фанатов.

© Кадр из сериала "Черное зеркало"

Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена на яхте в бирюзовом купальнике люксового бренда Gucci, держа в руках стакан с коктейлем. На размещенном кадре также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а ее образ дополняют солнцезащитные очки.

Lenta.ru