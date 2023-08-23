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Хайди Клум рассказала о своем весе

Модель провела прямой эфир в личном блоге и ответила на вопрос подписчиков. Фолловеры поинтересовались, какой вес поддерживает 50-летняя звезда. Клум рассказала, что тщательно следит за питанием и в день съедает не более 900 калорий.

Хайди Клум рассказала о своем весе
© runews24.ru

Хайди не стала скрывать, достала весы и назвала свой вес – 62 килограмма.

«Должно быть, они совсем запылились», - пошутила супермодель.

Клум призналась, что после 40 лет она перестала придерживаться строгой диеты и изнурять себя физическими упражнениями.

Хайди поддерживает форму с помощью легких тренировок и пилатеса.