Тренер Шакиры раскрыл секреты ее стройности

Певица, несмотря на перемены в личной жизни, остается в отличной форме. Её персональный тренер, Анна Кайзер, рассказала, какие полезные привычки позволяют Шакире сохранять подтянутую фигуру и бодрость каждый день. Большинство из них вы с лёгкостью сможете привнести в свою повседневную жизнь.

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В первую очередь, певица регулярно тренируется. 5 дней в неделю она стабильно посвящает время спорту. Но она также поддерживает активность танцами. Шакира любит включать любимую музыка и двигаться в перерыве между работой. Такая мини кардио тренировка помогает потратить калории.

Кроме того, Шакира всегда ставит перед собой краткосрочные цели. Она продумывает, что хотела бы улучшить в ближайшие дни и работает над этим. Так у неё получается сохранять мотивацию.

Также певица тщательно следит за питанием. По совету Анны, она часто есть овощи, но почти никогда не готовит их. Также Шакира старается каждый день съедать свою норму белка, поэтому она полюбила супы. Её тренер объясняет это пристрастие так: