Лопырева прокомментировала свой роман с мужем Алсу

На протяжении последних лет регулярно появляются новости о том, что муж Алсу Ян Абрамов изменяет ей с разными девушками. Еще недавно была версия о том, что он встречается с Анастасией Решетовой, а на днях любовницей Абрамова назвали Викторию Лопыреву. Кстати, девушка собственного мужа увела из семьи, так что удивляться тут нечему.

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Виктория решила прокомментировать эти разговоры и подчеркнула, что о ней часто пишут неправду.

Она возмутилась новостями про Яна Абрамова и не поняла, кому нужно было писать такие сплетни. Таким образом, она опровергла связь с ним.

Напомним, сама Алсу не комментирует разрыв, однако она уже выходила в свет без обручального кольца, а еще ездила в Амстердам с каким-то незнакомцем.

Что происходит в ее жизни, непонятно. Директор звезды при этом совсем недавно опровергал проблемы в отношениях пары и говорил, что у них все прекрасно.