Модель и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова откровенно рассказала, что страдает булимией и анорексией и показала фотографии из лечебного центра. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Сама звезда пояснила, что долгое время страдала от расстройства пищевого поведения. На протяжении восьми лет у нее были булимии и анорексия.

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Она также отметила, что ее главным страхом был не вес, а отеки, поэтому она переставала есть и пить. Все это привело к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому она не могла справиться с болезнями без помощи врачей:

"И я не стремилась похудеть, я, наоборот, постоянно пыталась набрать вес, но возвращала съеденное и выпитое, избегая отеков. Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Не удивляйтесь, без них почки сами уже не работали совсем"

Шишкова добавила, что ей было очень тяжело реагировать на критику и видеть обсуждения своей внешности, поэтому она боялась появляться на людях. Здорвье ухудшилось несколько месяцев назад, поэтому она обратилась к профессионалам. В центр лечения она попала с весом в 45 килограммов при росте 176 сантиметров.

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Сейчас она набрала 15 килограммов, но вес распределился по организму неравномерно, поэтому она прибегала к помощи пластического хирурга, который перераспределил жир.