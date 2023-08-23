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Кайли Дженнер опубликовала фото из отпуска в Италии

Кайли Дженнер отправилась на отдых в Италию и поделилась снимками из поездки в социальных сетях.

Кайли Дженнер опубликовала фото из отпуска в Италии
© Газета.Ru

26-летняя звезда реалити-шоу "Кардашьяны" снялась в красном атласном бюстгальтере и корсете, который переходил с талии в мини-юбку.

Образ Дженнер дополняли красная сумка и белые атласные туфли.

По слухам, Кайли Дженнер уже семь месяцев встречается с актером Тимоти Шаламе. Однако источники из близкого окружения модели отмечали, что отношения пары нельзя назвать серьезными.

"Кайли нравится встречаться с Тимоти, но ее основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы быть хорошей мамой для своих детей", — сказал инсайдер Page Six.

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