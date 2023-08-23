Анджелина Джоли набила тату на средних пальцах
Актриса Анджелина Джоли пополнила свою коллекцию татуировок двумя рисунками на средних пальцах. Об этом пишет Daily Mail. 48-летняя актриса продемонстрировала большие черные татуировки, растянутые по всей длине ее средних пальцев.
Снимком поделился знаменитый татуировщик Мистер Кей. Однако сам боди-арт был замазан на фото.
"До сих пор не могу поверить, что я действительно держал ее за руку и сделал ей татуировку. Угадай, что у нее на ладони?" - написал татуировщик.
У фанатов Джоли возникли предположения, что актриса посвятила новые тату бывшему мужу Брэду Питту, с которым актриса ведет бракоразводный процесс с 2016 года.
"Черт возьми. Брэд", "Пошел ты", "Отлично провела время", - предложили варианты тату фанаты Джоли.
Среди других татуировок, которые уже есть на теле актрисы, изображение бенгальского тигра, кхмерский шрифт, фраза на латинском Quod Me Nutrit Me Destruit и другие.