Звезда «Универа» рассказал о пережитом стрессе во время партнерских родов

Актер Александр Мартынов, известный по роли Валентина Будейко в сериале «Универ», поделился опытом присутствия на родах. Его слова передает The Voice.
Мартынов подчеркнул, что именно ему принадлежала идея партнерских родов.
«Считаю важным быть рядом в такой ответственный момент. Это стресс, но я — человек, которого потом накрывает. Это очень серьезно повлияло на расположение и доверие жены», — подчеркнул актер.
Артист вспомнил, что следующие роды оказались более тревожными — тогда его дочь, как признается сам Мартынов, «появилась на сцене жизни с драматической паузой».
«Не сразу решила подышать. Я понимаю: ситуация нестандартная. Врачи вбегают, так берут тихо, чтобы не нервировать маму. Вот эти три минуты — самые страшные в жизни. Ей поставили катетеры, а она все это выдернула, разоралась», — добавил звезда.
Александр Мартынов (Стрекольников) с 2011 года состоит в браке с художницей по костюмам Марией. В этом союзе родились сын Иван (2011) и Дарья (2019). Стрекольников также воспитывает сына Марии от первого брака.