Кардашьян снялась в прозрачном платье Dolce & Gabbana

Американская модель и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками своих социальных сетей кадрами из новой фотосессии, сделанной во время отпуска в Италии.

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На размещенных снимках 39-летняя Хлои Кардашьян запечатлена в прозрачном белом платье в пол от итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Образ модели дополнили белые босоножки на шпильке и несколько украшений с бриллиантами. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» уложила волосы на мотив голливудских волн и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

«Я никогда не устану смотреть на закат», — подписала фото Хлои Кардашьян.

Подписчики оценили новую фотосессию звезды и засыпали модель восторженными комментариями.

«Великолепная фигура», «Очень красивое платье», «Богиня», «Роскошная женщина», «Хлои — ты просто вау», — написали пользователи под постом.

Хлои Кардашьян — модель, бизнесвумен и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В 2016 году Хлои вместе со своей подругой модельером Эммой Греде основала бренд Good American. При создании марки звезда руководствовалась принципом, что в коллекции ее марки должны быть модели для всех типов фигуры. Помимо джинсовой одежды, в ассортименте Good American представлено корректирующее белье, одежда для фитнеса и одежда для беременных.