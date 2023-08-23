Семенович рассказала об эмоциональном выгорании

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о пережитых тяжелых состояниях. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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Обычно певица старается сохранять оптимистичный настрой и фокусировать свое внимание на хорошем. Зрители привыкли видеть Семенович в веселом расположении духа. Однако певицу начал настигать эмоциональный кризис. Для борьбы с ним она использует особую систему.

Для нормализации чувств и мыслей певице помогают тишина и спокойствие.

«Мне достаточно побыть одной и помолчать. Только тогда все проходит», - рассказала Семенович.