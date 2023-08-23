Собчак рассказала, как впервые столкнулась с эскорт-индустрией

«Я когда только приехала в Москву, тогда еще не было Интернета, пошла в какой-то ночной клуб с друзьями. Ко мне подошел мужчина, я первый раз его видела — ну, я же из Санкт-Петербурга студентка, только переехала учиться. Он мне сказал: „Давай я запишу твой телефон. Я стилист, снимаю для журнала Vogue, хочу сфотографировать тебя“. Я ответила, что у меня, в общем-то, не было таких планов. И затем ко мне подошла подруга и сообщила: „Никогда больше не говори с этим человеком! Тебя увидят рядом с ним — конец всему!“. Раньше, как я понимаю, были люди, которые хранили эти электронные базы. Но сейчас век Интернета — все поменялось», — цитирует слова Собчак «Московский комсомолец».