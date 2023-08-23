Экс-возлюбленная Тимати назвала анорексию причиной болезненной худобы

«Возможно, моя история поможет другим девушкам, потому что такие проблемы, как оказалось, встречаются часто. Они боятся озвучить, не могут справиться самостоятельно и годами не обращаются к специалистам, а в итоге рушат свое здоровье и жизнь. От многого можно вылечиться, можно жить с некоторыми болезнями, а от анорексии умирают», — предупредила она.