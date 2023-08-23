Хайди Клум раскрыла свой вес и поделилась шокирующим секретом стройности

Если честно, то, наблюдая за Хайди Клум на отдыхе, демонстрирующей свои гастрономические развлечения, мы все не могли понять, как ей удается при всем этом сохранять такую потрясную фигуру. Но тут стал известен секрет стройности модели, который, мягко говоря, удивил общественность.

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Издание Daily Mail сообщило, что Хайди позволяет себе всего 900 калорий в день. И это при том, что суточная норма для женщин составляет 2000–2500 калорий! Весит 50-летняя Клум, по данным портала, 62 килограмма при росте 176 сантиметров. Да уж, вот это ангельские параметры, недаром знаменитость долгие годы была небесным созданием Victoria's Secret.

Читатели тут же выразили беспокойство по поводу такого рациона. Они уверены: никакая карьера не стоит «голодовки». «Нет, 900 калорий недостаточно взрослой женщине для поддержания здорового веса. Мы должны прекратить нормализовать нездоровые проблемы с телом», — пишут негодующие юзеры. Другие, к слову, считают иначе. Если бы и ваше тело приносило миллионы долларов, говорят они остальным комментаторам, вы бы и не на такое пошли.