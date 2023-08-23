Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике

Виктория Дайнеко решила быть в тренде по всем пунктам. Мало того, что певица улетела отдыхать в Крым, а не на Мальдивы. Так еще и постит снимки в купальнике без фотошопа и без макияжа.

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Понять интернет-пользователей бывает крайне сложно, заявляют звезды шоу-бизнеса. Тех, кто обрабатывает снимки перед публикацией и превращает свои тела в идеальные глянцевые картинки нещадно критикуют. Но не меньше критики вызывают и те артисты, которые рискнули показать себя во всей красе, да без прикрас. Как, например, Виктория Дайнеко.

Несколько дней назад знаменитость отправилась к Черному морю и местом для отдыха выбрала крымское побережье. Первые снимки с курорта не заставили себя долго ждать. Певица опубликовала сразу несколько фотографий в купальнике, чем спровоцировала очередную волну негатива.

«Пусть эти фото будут здесь, потом, после всех трудов профессионалов и тренировок посмотрим на результат и сравним. Я могу быть не идеальна, но главное же не это! Главное — быть счастливой, а остальное исключительно субъективное восприятие. Кому-то уродство объемные и мягкие формы, для кого-то неприемлема излишняя худоба. Важно любить себя! Заботиться о себе, о своем здоровье изнутри и снаружи», — подписала фотографии Дайнеко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред).

В ответ Викторию жестко раскритиковали за изъяны фигуры и отсутствие базового макияжа на лице. Никто правда не стал уточнять, для чего он нужен певице на пляже… Дайнеко, давно привыкшая к подобного рода критике, не стала молчать. Артистка деликатно напомнила о женской доброте и дала понять подписчицам, что время от времени им стоит быть немного лояльнее.