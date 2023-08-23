Возлюбленная Тимати показала лицо с пигментными пятнами

«В этой поездке максимально избегаю загара. Раньше любила лежать часами под палящим солнцем. Пока не начала замечать появления пигментных пятен и родинок на теле, и чем дальше, тем больше. Сейчас стараюсь максимально прятаться от солнца. Моя косметичка наполнилась всевозможными кремами, спреями, кушонами с SPF-защитой для лица. Они теперь у меня абсолютно везде, в сумке, рюкзаке, косметичке и машине. В любое время года, когда есть солнце», — рассказала она.