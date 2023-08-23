Энистон раскрыла свое необычное средство в борьбе за молодость
Голливудская знаменитость попала уже во все списки и рейтинги по-настоящему «застрявших» в прошлом звезд. Дженнифер Энистон — одна из тех, кто, кажется, вообще не стареет. И не по взмаху волшебной палочки, а потому что испытывает на себе буквально все существующие способы сохранить молодость, даже не совсем стандартные.
В недавнем интервью для Wall Street Journal она призналась, что, когда дело доходит до борьбы за молодой внешний вид, она обязана хотя бы по разу попробовать все. Вот и сперма лосося, которая, к слову, является ингредиентом множества косметических средств, не стала исключением.
«Прежде всего, я спросила: "Вы серьезно? Как получить сперму лосося?"» — весело вспомнила Джен.
И хотя метод удивительный, он, увы, показался Энистон недейственным: ни сияния, ни молодости на лице не прибавилось. То ли дело инъекции с пептидами, которые 54-летняя селебрити делает каждую неделю и останавливаться не планирует!
Кстати, не стоит думать, что экранная Рейчел Грин из «Друзей» ограничивается лишь чудо-средствами. Спорт в ее жизни — как чистка зубов, а дать себе поблажку в плане питания она позволяет только по воскресеньям в компании близкой подруги.