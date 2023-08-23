Энистон раскрыла свое необычное средство в борьбе за молодость

Голливудская знаменитость попала уже во все списки и рейтинги по-настоящему «застрявших» в прошлом звезд. Дженнифер Энистон — одна из тех, кто, кажется, вообще не стареет. И не по взмаху волшебной палочки, а потому что испытывает на себе буквально все существующие способы сохранить молодость, даже не совсем стандартные.

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В недавнем интервью для Wall Street Journal она призналась, что, когда дело доходит до борьбы за молодой внешний вид, она обязана хотя бы по разу попробовать все. Вот и сперма лосося, которая, к слову, является ингредиентом множества косметических средств, не стала исключением.

«Прежде всего, я спросила: "Вы серьезно? Как получить сперму лосося?"» — весело вспомнила Джен.

И хотя метод удивительный, он, увы, показался Энистон недейственным: ни сияния, ни молодости на лице не прибавилось. То ли дело инъекции с пептидами, которые 54-летняя селебрити делает каждую неделю и останавливаться не планирует!